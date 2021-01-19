Ученые нашли способ выявлять коронавирус до появления симптомов

Коронавирус можно выявить с помощью умных часов, которые отслеживают изменения в сердцебиении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Умные часы способны выявить коронавирусную инфекцию за семь дней до проявления симптомов заболевания. К такому выводу пришли исследователи из американской клиники Маунт-Синай.

В исследовании участвовали почти 300 медицинских работников клиники, которые носили умные часы с 29 апреля по 29 сентября. Как отмечают ученые, этот девайс измеряет частоту сердечных сокращений, температуру кожи и другие физиологические показатели пользователей, которые могут указать на наличие инфекции в оргазме.

«Маркеры вариабельности сердечного ритма [частоты сердечных сокращений] меняются по мере развития воспаления в организме. Это позволяет нам предсказать, что люди инфицированы, еще до того, как они узнают об этом», — цитирует автора исследования Роба Хиртена CBS.

Ученые выяснили, что умные часы способны выявить изменения в сердцебиении, которые могут сигнализировать о наличии у человека коронавируса за семь дней до того, как он почувствует себя плохо. Согласно результатам исследования, зараженные люди испытывали более низкую вариабельность сердечного ритма.

Ранее микробиолог Евгений Плисов предупредил, что компьютерная томография не помогает определить, есть ли у человека коронавирус, пишет агентство Nation News. По мнению специалистов, томография лишь фиксирует изменения в легких. Также ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса: спутанность сознания, утомляемость и проблемы с желудком, напоминает «Царьград».