В США обнаружена новая мутация коронавируса

Ученые из Калифорнии в конце декабря начали искать британский штамм коронавируса, однако вместе с ним нашли новый, который появился в самом штате. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Они нашли его [британский штамм], хотя и в относительно небольшом количестве образцов. Но в процессе работы ученые сделали еще одно неприятное открытие: Калифорния произвела свой собственный вариант», — пишет издание.
Мутация, которую назвали CAL.20 °C, могла появиться еще в июле прошлого года, но «затаиться» до ноября. Сейчас эта разновидность вируса, вероятно, является одной из основных: штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе. Чем мутировавший вирус отличается от своих аналогов, пока неизвестно.
Подписывайтесь на URA.RU в