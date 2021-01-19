19 января 2021

В США обнаружена новая мутация коронавируса

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи
Американские ученые обнаружили новый штамм, когда искали британский вариант коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученые из Калифорнии в конце декабря начали искать британский штамм коронавируса, однако вместе с ним нашли новый, который появился в самом штате. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Они нашли его [британский штамм], хотя и в относительно небольшом количестве образцов. Но в процессе работы ученые сделали еще одно неприятное открытие: Калифорния произвела свой собственный вариант», — пишет издание.

Мутация, которую назвали CAL.20 °C, могла появиться еще в июле прошлого года, но «затаиться» до ноября. Сейчас эта разновидность вируса, вероятно, является одной из основных: штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе. Чем мутировавший вирус отличается от своих аналогов, пока неизвестно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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