Ходорковский назвал Дерипаску преступником

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Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Михаил Ходорковский высказался против идеи Олега Дерипаски Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский обвинил предпринимателя Олега Дерипаску в том, что он якобы занимается покровительством нарушителей прав человека. Такое мнение высказал Ходорковский, комментируя идею Дериспаски о наказании граждан за «подстрекательство санкций».

«Если он считает, что за преследование этих людей надо наказывать, значит, он сам, господин Дерипаска, преступник, он занимается покрывательством и покровительством нарушителям прав человека», — заявил Ходорковский в эфире телеканала «Дождь». Он подчеркнул, что предпринимателя стоит самого рассмотреть не только с точки зрения санкционных списков, но и со стороны уголовного преследования.

URA.RU обратилось за комментарием к пресс-секретарю Олега Дерипаски. На момент публикации ответа не последовало.

В конце декабря 2020 года Олег Дерипаска призвал приравнять «провоцирование санкций» к измене родине, напоминает «Национальная служба новостей». В Кремле согласились, что санкции являются разновидностью гибридной войны, пишет агентство Nation News. В свою очередь Ходорковский выразил сомнение, что санкции можно назвать частью гибридной войны, и назвал идею Дерипаски чистоплотностью, поскольку они запрещают российским чиновникам тратить крупные суммы на Западе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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