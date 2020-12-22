Дерипаска и Ходорковский поссорились из-за санкций против России

Михаил Ходорковский назвал санкции против российских компаний чистоплотностью Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска объяснил предпринимателю Михаилу Ходорковскому, что означают санкции против российских компаний. Свою позицию он опубликовал в telegram-канале «Дерипаска».

«Гибридная война — это когда Минфин США загоняет в санкции многотысячный коллектив российского предприятия с тысячами смежников и поставщиков» — написал Дерипаска. Также под его определение попадает ситуация, когда посол США рекомендует представителям профсоюза предприятия оказывать давление на правительство РФ, если они хотят, чтобы санкции сняли, прикрываясь заботой о простых работящих людях.

Ходорковский же сомневается, что санкции можно назвать гибридной войной. В своем telegram-канале он назвал данные меры чистоплотностью, поскольку они запрещают российским чиновникам тратить крупные суммы на Западе и не дают возможности посещать западные страны тем, «кто мучает и убивает людей, оставаясь безнаказанным».

Ранее Минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, в отношении которых планируется ввести санкции. Дерипаска назвал эти ограничения орудием гибридной войны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с предпринимателем, пишут «Невские новости». Профессор экономики парижского института Sciences Po Сергей Гуриев считает, что санкции провоцируют «частные или государственные хакеры или другие персонажи или офицеры, которые используют химическое оружие на территории стран НАТО».