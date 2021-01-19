Из-за перепадов температур некоторые элементы ледового городка стали опасными для курганцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за перепадов температур один из входов в ледовый городок был поврежден и закрыт. Об этом 20 января сообщила пресс-служба городской администрации.

«Резкие перепады температур привели к тому, что в ледовом городке на площади швы отдельных скульптур начали расширяться», — рассказали в мэрии. В пресс-службе добавили, что больше всего пострадала верхняя часть ледяной арки, расположенной на входе в ледовый городок со стороны улицы Ленина.

В мэрии решили убрать опасные элементы входной арки со стороны ул. Ленина. Представители администрации пообещали выполнить работы в ближайшее время. Остальная часть ледового городка продолжит работу.

В прошлом году горожане обратили внимание на необычное требование в ледовом городке Кургана. В нем было запрещено есть снег и лед.

Из-за перепадов температур власти перекрыли вход в ледовый городок с улицы Ленина Фото: сайт администрации Кургана