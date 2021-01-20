В Кремле прокомментировали расследование о «дворце Путина»

В Кремле опровергли правдивость содержания фильма «Фонда борьбы с коррупцией» (является иностранным агентом) о якобы принадлежащему российскому лидеру Владимиру Путину дворцу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эта тема была вброшена 3-4 года назад <…> Эти инсинуации уже пытались использовать неоднократно, зачастую не обременяя себя хотя бы минимальными попытками не то, что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», — сказал Песков. Он назвал единственной возможной новинкой использование монтажа, «когда в бассейн вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее».
Он также предостерег россиян от того, чтобы переводить деньги в «ФБК». Пресс-секретарь президента уверен, что главная задача таких расследований выманить деньги у граждан.
Ранее «ФБК» опубликовал двухчасовое расследование. Авторы утверждают, что у Путина есть собственный дворец на Юге России.
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