Володин спросил у россиян о судьбе питбайков в стране

В России в последнее время участились обращения, связанные с использованием питбайков несовершеннолетними. Согласно статистике, в период с начала 2025 года до сентября зафиксировано 659 ДТП, иногда с трагическим исходом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал о том, что МВД РФ выступило с инициативой установить строгие меры ответственности за управление питбайками несовершеннолетними, включая возможность конфискации транспорта.

«Важно понимать: питбайк — это не транспортное средство, а спортинвентарь. Выезд на нем на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса. МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации», — написал Володин в своем канале в мессенджере MAX, запустив опрос о запрете использования этого транспортного средства.

Питбайк представляет собой компактное транспортное средство с бензиновым двигателем, которое используется для занятий мотоциклетным спортом, в частности, для езды по пересеченной местности. По словам Вячеслава Володина, в результате ДТП с питбайками имеются пострадавшие и погибшие. Кроме того, отмечаются случаи наезда на пешеходов. Благодаря отсутствию ограничений на приобретение и использование, а также доступной цене, такие мотоциклы приобретают все большую популярность среди детей.

