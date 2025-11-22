От межзвездной кометы 3I/ATLAS до галактики-призрака: 11 самых загадочных объектов Вселенной

Ученые находили во Вселенной планеты-призраки, странные звезды и лазерные луи Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В сторону Земли движется комета 3I/ATLAS — всего третий объект в истории, прилетевший из межзвездного пространства. НАСА опубликовала кадр кометы, якобы покрытой каплевидным пылевым коконом, отходящим от твердого ледяного ядра.

Это не первый необычный объект, который зафиксировало человечество. Какие странные, удивительные и таинственные объекты и явления еще находили космосе — в материале URA.RU.

Карликовая планета Хаумеа

Тонкое кольцо вокруг Хаумеи вращается в три раза медленнее, чем сама планета

В поясе Койпера, за орбитой Нептуна, находится карликовая планета Хаумеа, которая привлекает внимание ученых своими уникальными характеристиками. Среди особенностей — ее нестандартная вытянутая форма, наличие двух спутников и рекордно быстрое вращение среди крупных космических объектов, благодаря чему продолжительность суток на Хаумеа составляет всего четыре часа. В 2017 году исследователи выявили еще одну необычную деталь: вокруг планеты обнаружено чрезвычайно тонкое кольцо, которое вращается с втрое меньшей скоростью по сравнению с самой Хаумеа. По мнению ученых, происхождение этого кольца может быть связано с произошедшим в далеком прошлом столкновением.

Звезда «Табби»

На сегодняшний день небесное тело известно как KIC 846285. Однако при первом обнаружении астроном из Университета Луизианы дал объекту неофициальное обозначение «Табби». Особенностью звезды являются нерегулярные колебания уровня яркости: она может резко увеличивать свечение, а затем снижать его вплоть до 22%, после чего вновь становиться ярче. Подобные аномалии вызвали большой интерес у научного сообщества. В результате исследований ученые предположили, что причиной переменчивости яркости может быть наличие вокруг KIC 846285 необычного пылевого кольца, которое и вызывает периодические изменения в ее светимости.

Неизвестные Радиосигналы

Недавно ученым удалось зафиксировать единственный повторяющийся радиовсплеск, который вспыхнул шесть раз подряд — FRB 121102

В 2007 году научным сообществом были выявлены радиосигналы, отличающиеся исключительной интенсивностью и кратковременностью — их продолжительность не превышала нескольких миллисекунд. Специалисты выдвинули гипотезу о том, что источник этих радиовсплесков находится на расстоянии в миллиарды световых лет от Земли. Спустя несколько лет наблюдалось повторное проявление одного из таких сигналов — он зафиксировался шесть раз подряд. Тем не менее природа этих сигналов и причины их возникновения по-прежнему остаются невыясненными.

Электрический Гиперион

Гиперион, спутник Сатурна, представляет собой одно из наиболее необычных небесных тел в Солнечной системе. Его внешний вид напоминает камень пемзы: он обладает неправильной формой и усеян множеством кратеров. Из-за нестандартной и асимметричной формы длительность суток на Гиперионе варьируется. В период с 2004 по 2017 год космический аппарат NASA «Кассини» провел исследования спутника и установил, что Гиперион характеризуется крайне низкой плотностью. Кроме того, было обнаружено, что спутник излучает в космическое пространство пучок частиц статического электричества.

Инфракрасный поток

Луч исходил от звезды, удаленной от Земли на 800 световых лет

В сентябре 2018 года исследователи зафиксировали ранее не наблюдавшееся явление: от нейтронной звезды исходил продолжительный поток инфракрасного излучения. Специалисты предполагают, что источником такого сигнала может быть пылевой диск, окружающий нейтронную звезду. Тем не менее однозначного объяснения этого феномена пока не существует. Нейтронные звезды представляют собой компактные космические объекты, формирующиеся в результате гибели обычных звезд. Обычно они излучают радиоволны либо излучение с более высокой энергией, в том числе рентгеновское.

Туманность «Улитка» (око)

В созвездии Водолея, на расстоянии около 650 световых лет от Солнца, примерно 10 600 лет назад произошел взрыв звезды. В результате катаклизма от звезды сохранился лишь белый карлик, тогда как ее атмосферные слои распространились в окружающем пространстве на расстояние до 2,5 световых лет.

Планета-изгой

Самая известная планета-изгой находится на расстоянии 200 световых лет от Земли и отличается значительными размерами

Ее особенностями является чрезвычайно мощное магнитное поле, превосходящее по силе магнитное поле Юпитера в 200 раз. Благодаря столь сильному магнитному полю в атмосфере SIMP J01365663+0933473 формируются полярные сияния, регистрируемые с помощью радиотелескопов.

Галактика без тьмы

Темная материя занимает 85% от общего объема материи во Вселенной. Хотя ученые все еще находятся в поиске ответов на вопросы, связанные с ее природой, они уверены в ее повсеместном распространении. Поэтому обнаруженная в марте 2018 года галактика, которая, как предполагалось, практически не содержит темной материи, вызвала у астрономов недоумение. Проведенные впоследствии исследования выявили, что объект NGC1052-DF2 все же содержит темную материю. Однако это открытие неожиданно дало аргументы в пользу альтернативной теории, которая ставит под сомнение существование темной материи.

Галактика-призрак

DGSAT I относится к классу ультрадиффузных галактик. Она имеет примерно те же размеры, что и Млечный Путь, однако из-за специфического расположения звезд она практически не видна. На протяжении тысячелетий интенсивность ее свечения оставалась практически неизменной, и ученые пока не могут объяснить причины этого явления, а также раскрыть тайну происхождения объекта.

Примечательной особенностью DGSAT I является ее изолированное положение в отличие от большинства ультрадиффузных галактик, которые обычно входят в состав скоплений. По некоторым характеристикам можно предположить, что формирование DGSAT I произошло приблизительно через миллиард лет после Большого взрыва.

«Ядерная паста»

Чтобы растянуть и разорвать вещество, нужно в 10 миллиардов раз больше силы, чем для разрушения стали

Ученые обнаружили в нейтронных звездах субстанцию, которая считается самым прочным веществом во Вселенной. Она формируется из остатков мертвой звезды, предположительно — под ее поверхностью. В процессе формирования вещества атомные ядра сближаются настолько плотно, что создают сгустки, включающие в себя протоны и нейтроны.