На нового мэра Перми подали в суд спустя месяц работы

ООО «Панорама» подала в суд на и. о. мэра Перми Алексея Демкина Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Исполняющий обязанности мэра Перми Алексей Демкин стал ответчиком по делу в арбитражном суде Пермского края. 20 января в картотеке суда зарегистрирован иск ООО «Панорама» к Демкину, который возглавил администрацию города лишь в середине декабря 2020 года.

«Ответчики: Демкин Алексей Николаевич. Заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными», — сказано в картотеке суда. Указано, что заявление ООО «Панорама» (руководитель — экс-депутат краевого парламента Александр Флегинский) было подано в суд 19 января.

На мэра подали в суд из-за того, что администрация собирается изменить генеральный план Перми и запретить строительство жилых домов на территории бывшего полигона ВКИУ, сообщает Properm. «Администрация Перми просто пытается свести счеты с группой компаний „Панорама“. Когда мы говорим, что готовы создать хорошее место и взять на себя социальную инфраструктуру, то нас не слышат», — цитирует издание юриста компании Алексея Богданова.

В картотеке суда также осенью прошлого года зарегистрирован аналогичный иск, где ответчиком выступает бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов. Ближайшее заседание по этому делу должно состоятся 29 января. «Позиция будет сформирована после ознакомления с материалами дела юристами администрации», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. Контактами Флегинского редакция не располагает.