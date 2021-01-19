Андрея Кокорева привлекли к ответственности за невыполнение законного требования прокурора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев дважды был оштрафован за невыполнение законных требований прокурора. Из решений Ленинского районного суда Перми следует, что первое наказание Кокорев получил, будучи и. о. министра тарифов, а второе — министра ЖКХ.

«Признать Кокорева Андрея Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей», — сказано в решение суда, которое вступило в законную силу. Штраф Кокорев должен был оплатить до середины января 2021 года.

Годом ранее Кокорева также оштрафовали на 2000 рублей за аналогичное правонарушение. Чиновник не стал обжаловать решения суда. Также уже в январе 2021 года прокуратура края внесла представление заместителю председателя правительства Кокореву. Поводом стал тот факт, что жителей одного из домов Перми пять лет незаконно заставляли платить за капремонт. В пресс-службе министерства ЖКХ сообщили URA.RU, что находятся в режиме рабочего диалога с надзорными органами. «Коммунальное хозяйство — одна из самых значимых сфер жизни и требует постоянного взаимодействия исполнительных, законодательных, надзорных органов власти, а также общественности. Все понимают высокую степень ответственности», — пояснили там.