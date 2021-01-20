Путин и Лукашенко провели первые переговоры в 2021 году

Президент России Владимир Путин провел первый в 2021 году телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте Кремля. Это был первый телефонный разговор политиков в 2021 году.
Путин и Лукашенко переговорили о взаимодействии России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве. Также политики обсудили меры по противодействию пандемии коронавируса.
Ранее Лукашенко заявил, что находится в тандеме с главой РФ. Белорусский лидер сравнил отношения двух глав государств с игрой в хоккей и подчеркнул, что они с Путиным не играют за разные команды, передает RT.
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