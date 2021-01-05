Лукашенко заявил, что они с Путиным «намертво» в одной команде

По словам белорусского лидера, их с Владимиром Путиным намертво загнали в одну команду Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находится в тандеме с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, их «намертво загнали» в одну команду.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — цитирует Лукашенко ТАСС. Белорусский лидер сравнил отношения двух глав государств с игрой в хоккей и подчеркнул, что они с Путиным не играют за разные команды.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия договорились о цене на газ. Соответствующее соглашение было подписано между председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем.