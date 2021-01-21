Минтруд РФ ищет варианты индексации выплат работающим пенсионерам

Предложения об индексации Минтруд предоставит к 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство труда России прорабатывает варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам. Доклад с предложениями, каким образом это сделать, ведомство предоставит к 1 февраля, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на профильной комиссии Совета Федерации.

«Правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов <…> обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента <…> в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года», — приводит заявление Пудова РИА «Новости». Изучить вопрос индексации выплат работающим пенсионером правительству России поручил президент Владимир Путин, напоминает RT.

Этот вопрос также неоднократно поднимался на обсуждение в Госдуме. В частности, депутат Ярослав Нилов заявил, что решение вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам — приоритетная задача. Экономисты в разговоре с URA.RU подчеркнули, что в федеральном бюджете хватит средств на эти цели. Однако власти боятся тратить деньги на пенсионеров.