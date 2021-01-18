18 января 2021

В Госдуме высказались об индексации пенсий работающим россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос индексации выплат работающим пенсионерам назвали приоритетным для Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комитет Госдумы по труду и социальной политике в ходе весенней сессии намерен решить вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Он является одним из приоритетов в работе парламентариев. Об этом журналистам заявил глава комитета Ярослав Нилов.

«Перед нами приоритетно стоит задача окончательно решить вопрос, связанный с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Во-первых, несколько законопроектов есть в Государственной думе. Есть проект обращения в правительство. Есть поручение президента [правительству РФ] до 1 февраля дать свои предложения. Поэтому мы надеемся, что все-таки вопрос в той или степени будет с места сдвинут», — приводит ТАСС слова Нилова. Он добавил, что в правительстве идет работа по выработке соответствующих предложений, однако подробностей раскрывать не стал.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников в беседе с URA.RU выразил мнение, что работающим пенсионерам нужно индексировать пенсии, как и всем остальным. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля предоставить предложения по данному вопросу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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