Экономисты: власти боятся тратить деньги на стариков в России

Экономисты заявили, что в бюджете России достаточно денег для индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В бюджете России хватит средств, чтобы провести индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако российские власти не рискуют тратить деньги на эту категорию граждан. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Ранее в интервью URA.RU депутат Госдумы Павел Крашенинников заявил, что работающим пенсионерам нужно индексировать пенсии, как и всем остальным категориям. Гринберг согласился с парламентарием и подчеркнул, что денег на выплаты хватит. «Деньги можно производить, занимать, госдолг у нас маленький — 20-25%. <…> Индексация пенсий слабенькая — можно было больше. Чем больше бедных людей, тем выше инфляция. Поскольку кроме еды, ЖКХ и лекарств ничего больше не потребляют. У властей страх: начнем тратить деньги, наступит черный день — все будет плохо», — считает экономист.

С коллегой согласился и Жаворонков. По его словам, работающих пенсионеров в стране не так уж и много. «Денег на это [индексацию пенсий работающим пенсионерам] хватит. Порядка 100 млрд рублей потребуется. У нас около 7,5 млн работающих пенсионеров. Это, с одной стороны, много, но всего пенсионеров в стране около 40 млн. А индексация в этом году предусмотрена на 6%, всего на 2% выше планируемой инфляции», — сказал Жаворонков.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что дополнительная индексация в 2021 году не нужна. Однако для прорыва нужно пересмотреть пенсионную систему в стране. Тем временем, в Центре аналитики «Сафмар» сообщили, что низкий размер пенсий в России связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофициально.