Мэр Красновишерска, где неделю нет тепла, обвинил во всем жителей

По мнению мэра, причина отсутствия тепла в домах заключается в том, что горожане могли плохо подготовить их к зиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Красновишерска (Пермский край) Евгений Верещагин, где часть города уже неделю живет без тепла, объяснил причины случившегося. В беседе с корреспондентом URA.RU чиновник не исключил, что в произошедшем виноваты сами жители города. По словам мэра, многие горожане не выбрали способ управления домами, из-за чего жилфонд мог быть плохо подготовлен к зиме.

«У нас большое количество домов находится под непосредственным управлением. Это говорит о том, что граждане не хотят ни обслуживающую организацию, ни УК, ни ТСЖ, говоря: „Мы сами будем заниматься этими вопросами“. Сейчас мы проверяем, как дом был подготовлен к зиме — производилась ли очистка [системы], промывались ли батареи, очищались ли фильтры на входе дом. Будем жалобы точечно отрабатывать», — заявил Верещагин.

Он также пояснил, что вина за холодные батареи может лежать и на компании-поставщике теплоэнергии — ООО «Теплосети», а также сотрудниках мэрии, отвечавших за подготовку города к зиме. Верещагин пообещал «провести разбирательство внутри администрации и сделать соответствующие выводы». Сейчас, по его словам, устанавливаются дополнительные котлы для подачи тепла в жилые дома.

Из-за сбоя в работе котельных, десятки многоквартирных домов Красновишерска с 11 января фактически остаются без тепла. Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по факту халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.