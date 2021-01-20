СК: из-за халатности чиновников пермский город сидел без тепла

В Пермском крае возбуждены уголовные дела после сбоя в котельных Красновишерска, из-за чего десятки жилых домов остались без тепла. Под подозрением оказались сотрудники администрации города. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР Пермского края.
«Возбуждены уголовные дела по фактам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в публикации на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Уголовные дела расследует Чердынский межрайонный следственный отдел. Там пояснили URA.RU, что дело возбуждено и расследуется в отношении неопределенного круга лиц.
Следствие установило, что с 11 по 14 января в работе котельных, принадлежащих ООО «Теплосети», произошел сбой. В результате почти 200 домов, в которых проживают 4670 человек, а также пять социально значимых объектов фактически остались без тепла — температура в помещениях понизилась более чем на 15-20 градусов.
По версии следствия, «Теплосети» не подготовились должным образом к отопительному сезону, а должностные лица администрации Красновишерска подписали акты готовности, не удостоверившись в готовности. Генеральный директор ООО «Теплосети» Анатолий Сарвилин не ответил на звонок корреспондента URA.RU на рабочий телефон. В приемной главы Красновишерска Евгения Верещагина пояснили, что «мэр выехал в котельную».
Аналогичное коммунальное происшествие было зафиксировано в Красновишерске в ноябре 2020 года. Тогда произошла утечка на теплоносителе котельной «Теплосетей». Из-за этого три десятка домов остались без теплоснабжения, а в ситуации пришлось разбираться городскому прокурору.
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