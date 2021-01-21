Россияне назвали десять самых эффективных ведомств в стране

Самым эффективным министерством в стране россияне считают МЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самым эффективным министерством в стране россияне считают МЧС. Это показал опрос исследовательского холдинга «Ромир». В топ также вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав. При этом в десятку не попали ведомства, которые отвечают за финансы, экономику и социальную политику.

«Во главе всех этих ведомств стоят одни из самых узнаваемых министров — Сергей Шойгу, с которым до сих пор ассоциируется МЧС, и Сергей Лавров, — сказал эксперт. — Вполне логично, что россияне голосовали за министров, а не за ведомства», — рассказал «Известиям» основатель Mile Group («Ромир» входит в группу) Андрей Милехин. При этом он отметил, что россияне не удовлетворены своим социально-экономическим положением, поэтому ведомства, напрямую связанные с этим, не вошли в топ.

Кроме того, на оценку большое влияние оказывает присутствие органов власти в информационном поле. Этим эксперты объясняю и достижения Минздрава, который постоянно находится в новостях в связи с пандемией коронавируса. Также в десятку лучших ведомств по мнению граждан РФ вошли Минкультуры, Минобрнауки (ранее Минобразования), Минюст, Минспорт (Госкомспорт), Минпромторг (Минпромнауки).

Ранее «Ромир» составила список публичных людей, которые вызывают у россиян наибольшее доверие. Его возглавили президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.