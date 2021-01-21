21 января 2021

США предлагают России продлить договор о ядерном разоружении

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
США предложили продлить СНВ-3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США выступили за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет», — цитирует Паки ТАСС. Она подчеркнула, что продление договора особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.

СНВ-3 подразумевает сокращение числа ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количества межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700. Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года.

Ранее посольство РФ в США призвало в ближайшее время продлить договор СНВ-3, передает «Федеральное агентство новостей». В дипломатическом ведомстве напомнили, что предложение президента России Владимира Путина по этому поводу до сих пор в силе. Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что обсуждением этого вопроса с российской стороной будет заниматься спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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