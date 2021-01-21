США предлагают России продлить договор о ядерном разоружении

США выступили за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет», — цитирует Паки ТАСС. Она подчеркнула, что продление договора особенно важно ввиду напряженности в российско-американских отношениях.
СНВ-3 подразумевает сокращение числа ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количества межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков — до 700. Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года.
Ранее посольство РФ в США призвало в ближайшее время продлить договор СНВ-3, передает «
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