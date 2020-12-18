Политологи раскрыли роль Чубайса в ракетном договоре США и России

Спецпредставитель президента может заниматься поисков решений для продления договора СНВ-3 Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Новый президент США Джо Байден может выйти на обсуждение с Кремлем продления договора СНВ-3. В беседе с URA.RU доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что со стороны России этим будет заниматься спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

«Пока надежда есть, что Трампу было во многом не до этого, а новый президент, если он вступит в должность, должен пойти на какие-то шаги», — сказал Ярулин. Он также уточнил, что США не выгодно противостояние с Россией, так как из-за него «могут открыться другие игроки».

В России о желании наладить коммуникацию по СНВ-3 свидетельствует назначение Чубайса. «Мы знаем его, как участника целого ряда встреч и закрытых клубов. У него также есть определенные контакты с демократической партией. Мне кажется, один из факторов его перемещения — один из новых шагов, направленный на поиски взаимоприемлемых решений», — считает политолог.

Однако военный эксперт, политолог, президент Центра исследования общественных прикладных проблем Александр Жилин высказал URA.RU противоположное мнение о договоре. «Вашингтон выходит из всех стратегических договоренностей по ограничению и контролю за вооружением. СНВ-3 не исключение. Я думаю, что скорее всего американцы выйдут из этого договора», — сообщил Жилин.

По его мнению, с назначением Байдена ничего не изменится, а назначение Чубайса вообще не связано с контактом по СНВ-3. «Я не знаю, на что рассчитывают политологи, которые заявляют, что с приходом Байдена что-то изменится. А что изменится? За ним стоят несколько другие политические силы и финансовые спекулянты, но любой президент страны — это номинальная должность. А Анатолий Борисович — хозяин России. Он вхож в эту мировую мафию, присутствует на всякого рода закрытых мероприятиях. Его роль только усилилась», — отмечает политолог.

Ранее Россия согласилась на условие США о заморозке ядерных потенциалов для продления договора СНВ-3, пишет агентство Nation News. Однако затем США решили этого не делать, а затем снова выступили с этим предложением, пишет телеканал 360.