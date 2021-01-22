Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на полгода

Премьера состоится не раньше октября 2021 года Фото: Metro-Goldwyn-Mayer, EON Productions

Премьеру нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на 8 октября 2021 года. Такое сообщение появилось в официальном аккаунте James Bond в социальной сети Twitter.

«Фильм „Нет времени умирать“ выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года», — говорится в сообщении. Юбилейный, 25-й фильм «Бондианы» должен был выйти в прокат в апреле 2021 года. Но из-за коронавируса срок выхода продлили еще на полгода.

2020 год стал настоящей трагедией для фанатов франшизы об агенте 007: умерло сразу два известных актера, прославившихся благодаря съемкам в кинофильмах о британском шпионе. Британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни, напоминает «Национальная служба новостей». Буквально через 10 дней на 91-м году жизни скончалась первая девушка Джеймса Бонда в фильме «Доктор Ноу». Уже в 2021 году актриса Таня Робертс, сыгравшая роль девушки агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», ушла из жизни в возрасте 65 лет, сообщает телеканал 360.