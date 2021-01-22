В ХМАО выявлена самая высокая летальность от COVID на севере УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди всех регионов УрФО округ занимает четвертое место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За все время пандемии в ХМАО от коронавируса умерли 636 человек, сообщает оперативный штаб округа. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, летальность от ковида в Югре составляет 1,39%, это самый высокий показатель по сравнению с ЯНАО (1,05%) и Тюменской областью (0,87%).

«На территории ХМАО зарегистрировано 45 892 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 636 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии — 42 434 югорчанина», — говорят в оперштабе.

  • Сургут — 35;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Нижневартовск — 17;
  • Нягань — 16;
  • Нефтеюганск — 14;
  • Когалым — 13;
  • Мегион — 11;
  • Советский район — 10;
  • Нефтеюганский район — 10;
  • Югорск — 9;
  • Покачи — 8;
  • Кондинский район — 8;
  • Березовский район — 8;
  • Сургутский район — 7;
  • Урай — 7;
  • Пыть-Ях — 5;
  • Октябрьский район — 4;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Радужный — 3;
  • Лангепас — 3;
  • Белоярский район — 2;
  • Нижневартовский район — 2.

Состояние 99 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 116,96%.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО стали тяжелее переносить коронавирус. По данным оперативного штаба, число пациентов в тяжелом состоянии выросло по сравнению с прошлой неделей.

Фото: Yandex DataLens

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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