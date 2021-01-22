В ХМАО выявлена самая высокая летальность от COVID на севере УрФО

За все время пандемии в ХМАО от коронавируса умерли 636 человек, сообщает оперативный штаб округа. По данным сервиса анализа данных Yandex DataLens, летальность от ковида в Югре составляет 1,39%, это самый высокий показатель по сравнению с ЯНАО (1,05%) и Тюменской областью (0,87%).
«На территории ХМАО зарегистрировано 45 892 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 217 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 636 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии — 42 434 югорчанина», — говорят в оперштабе.
- Сургут — 35;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Нижневартовск — 17;
- Нягань — 16;
- Нефтеюганск — 14;
- Когалым — 13;
- Мегион — 11;
- Советский район — 10;
- Нефтеюганский район — 10;
- Югорск — 9;
- Покачи — 8;
- Кондинский район — 8;
- Березовский район — 8;
- Сургутский район — 7;
- Урай — 7;
- Пыть-Ях — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Радужный — 3;
- Лангепас — 3;
- Белоярский район — 2;
- Нижневартовский район — 2.
Состояние 99 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 116,96%.
Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО стали тяжелее переносить коронавирус. По данным оперативного штаба, число пациентов в тяжелом состоянии выросло по сравнению с прошлой неделей.
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