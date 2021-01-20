Жители ХМАО стали тяжелее переносить коронавирус

В ХМАО за неделю от коронавируса умер 31 человек, неделей ранее — 25 человек. Также выросло число пациентов, которые тяжело переносят болезнь. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 212 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 633 человека (4 человека за сутки). За сутки излечились 233 человека, за весь период пандемии — 42 191 югорчанин», — добавили в оперштабе. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:
- Сургут — 36;
- Нефтеюганск — 23;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Нягань — 15;
- Нижневартовск — 11;
- Когалым — 11;
- Мегион — 11;
- Советский район — 10;
- Пыть-Ях — 9;
- Нефтеюганский район — 8;
- Урай — 8;
- Радужный — 7;
- Покачи — 7;
- Березовский район — 7;
- Сургутский район — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Белоярский район — 5;
- Югорск — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Лангепас — 2;
- Кондинский район — 1.
Состояние 98 пациентов тяжелое (неделей ранее таковых было 89), 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. Наличие свободного коечного фонда, с учетом запланированных к развертыванию — 110,75%.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО несколько дней подряд растет смертность от коронавируса. Тогда количество смертей выросло до семи человек за сутки.
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