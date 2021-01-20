20 января 2021
19 января 2021

Жители ХМАО стали тяжелее переносить коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, пандемия коронавируса, средства защиты
В ХМАО с 15 по 21 января от коронавируса умер 31 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за неделю от коронавируса умер 31 человек, неделей ранее — 25 человек. Также выросло число пациентов, которые тяжело переносят болезнь. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 212 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии от COVID-19 умерло 633 человека (4 человека за сутки). За сутки излечились 233 человека, за весь период пандемии — 42 191 югорчанин», — добавили в оперштабе. Общая картина распространения коронавируса в ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 36;
  • Нефтеюганск — 23;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Нягань — 15;
  • Нижневартовск — 11;
  • Когалым — 11;
  • Мегион — 11;
  • Советский район — 10;
  • Пыть-Ях — 9;
  • Нефтеюганский район — 8;
  • Урай — 8;
  • Радужный — 7;
  • Покачи — 7;
  • Березовский район — 7;
  • Сургутский район — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Белоярский район — 5;
  • Югорск — 4;
  • Октябрьский район — 4;
  • Лангепас — 2;
  • Кондинский район — 1.

Состояние 98 пациентов тяжелое (неделей ранее таковых было 89), 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек болезнь протекает бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,99. Наличие свободного коечного фонда, с учетом запланированных к развертыванию — 110,75%.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО несколько дней подряд растет смертность от коронавируса. Тогда количество смертей выросло до семи человек за сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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