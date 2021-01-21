Глава района Екатеринбурга поборется с начальником за пост мэра

Дмитрия Ноженко называют будущим вице-мэром Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко подал документы для участия в конкурсе на место нового мэра, сообщил источник URA.RU в резиденции губернатора и подтвердил сам Ноженко на своей странице в Facebook. Чиновника называют будущим первым вице-мэром в команде Алексея Орлова, который сейчас временно исполняет обязанности градоначальника и считается фаворитом выборов.

«Для меня это возможность оценить собственный опыт — свести практики, наработки в единую программу и посмотреть на них под новым углом. Своим участием в конкурсе хочу, в том числе, подчеркнуть важную роль глав районов как ключевого звена общегородского хозяйства и управления», — написал Ноженко.

Предполагается, что выборы мэра Екатеринбурга завершатся 9 февраля, когда депутаты рейтинговым голосованием определят нового градоначальника из числа кандидатов, которых им рекомендует конкурсная комиссия. На текущий момент известно, что на конкурс заявились 28 человек. Фаворитом является врио мэра Алексей Орлов.

О том, что после назначения Орлова полновесным мэром Ноженко станет его первым заместителем (или займет кресло другого зама), URA.RU сообщали источники в городских и областных структурах власти. Сам Ноженко пока не комментирует это. Ожидается, что он выйдет в финал конкурса вместе с Орловым. По предположению инсайдеров, замысел политических администраторов в том, чтобы продемонстрировать новую связку двух управленцев.