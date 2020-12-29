Друг экс-главы Екатеринбурга претендует на высокий пост в мэрии

С Алексеем Орловым (справа) Дмитрий Ноженко (слева) знаком по работе в свердловском кабмине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко может занять пост первого вице-мэра, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его словам, еще одним кандидатом на кресло первого замглавы города является вице-мэр по управлению муниципальным имуществом Игорь Сутягин (о возможном повышении которого ранее сообщало агентство).

«Ноженко — один из претендентов на [место] первого зама. Его кандидатура рассматривается, но никаких решений по этому поводу пока нет», — поделился инсайдер. Уточнить, проводили ли с Дмитрием Ноженко переговоры о переходе в «серый дом», на момент публикации не удалось: чиновник не ответил на звонки корреспондента.

Сейчас первым вице-мэром Екатеринбурга является Алексей Орлов, который с 22 декабря исполняет обязанности главы города — после того, как мэр Александр Высокинский подал в отставку. В начале февраля 2021 года, по окончании конкурса на место нового градоначальника, Орлов, как ожидается, избавится от приставки «и. о.» и начнет принимать основные кадровые решения (в том числе и по своему первому заместителю).

С Дмитрием Ноженко (который считается товарищем Высокинского) экс-первый замгубернатора Орлов хорошо знаком по совместной работе в свердловском правительстве. С 2012-го по 2017 годы глава района руководил областным министерством экономики.