Собянин высказался о незаконных протестах

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин подчеркнул, что столичная полиция обеспечит соблюдение закона в местах проведения акций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста 23 января является цинизмом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проведение несанкционированной акции 23 января считаю незаконным, попытки массового вовлечения несовершеннолетних — циничными», — цитирует Собянина РИА «новости». Мэр столицы также подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат порядок и соблюдение закона в местах проведения несанкционированных мероприятий.

Ранее замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой пригрозил административной ответственностью всем участникам незаконных акций. По его словам, все региональные подразделения полиции готовы к охране общественного порядка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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