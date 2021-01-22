Собянин высказался о незаконных протестах

Вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста 23 января является цинизмом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Проведение несанкционированной акции 23 января считаю незаконным, попытки массового вовлечения несовершеннолетних — циничными», — цитирует Собянина РИА «новости». Мэр столицы также подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат порядок и соблюдение закона в местах проведения несанкционированных мероприятий.
Ранее замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой пригрозил административной ответственностью всем участникам незаконных акций. По его словам, все региональные подразделения полиции готовы к охране общественного порядка.
Подписывайтесь на URA.RU в