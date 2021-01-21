В МВД пообещали наказывать всех, кто призывает идти на протесты

Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности всех, кто призывает идти на несанкционированные акции Фото: Анна Майорова © URA.RU

За призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января будут привлекать к административной ответственности. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем», — цитирует РИА «Новости» Горового. Он подчеркнул, что подобная практика является законной благодаря пленуму Верховного суда №28.

Горовой добавил, что на сегодняшний день территориальные подразделения полиции готовы к охране общественного порядка. Все участники несанкционированных акций также будут привлечены к административной ответственности.

Ранее о привлечении к административной ответственности участников митингов 23 января предупредили в Генпрокуратуре РФ. По информации представителей ведомства, правоохранительные органы ориентированы на предупредительные меры, однако при наличии оснований будут привлекать митингующих к ответственности.