В МВД пообещали наказывать всех, кто призывает идти на протесты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Сотрудники полиции будут привлекать к ответственности всех, кто призывает идти на несанкционированные акции Фото: Анна Майорова © URA.RU

За призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января будут привлекать к административной ответственности. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем», — цитирует РИА «Новости» Горового. Он подчеркнул, что подобная практика является законной благодаря пленуму Верховного суда №28.

Горовой добавил, что на сегодняшний день территориальные подразделения полиции готовы к охране общественного порядка. Все участники несанкционированных акций также будут привлечены к административной ответственности.

Ранее о привлечении к административной ответственности участников митингов 23 января предупредили в Генпрокуратуре РФ. По информации представителей ведомства, правоохранительные органы ориентированы на предупредительные меры, однако при наличии оснований будут привлекать митингующих к ответственности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...