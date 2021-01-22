Топ-менеджер УГМК впал в кому и госпитализирован

Владимир Белоглазов госпитализирован в Свердловскую областную больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель генерального директора УГМК по общим вопросам Владимир Белоглазов госпитализирован в состоянии комы в Свердловскую областную клиническую больницу. Об этом URA.RU сообщили источники в мэрии Екатеринбурга и резиденции свердловского губернатора.

«У Владимира Белоглазова произошла сосудистая катастрофа. Он в реанимации в тяжелом состоянии», — сообщил один из собеседников URA.RU. По его словам, критическое нарушение кровообращения произошла днем, 23 января. В данный момент в СОКБ выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. В пресс-службе УГМК отказались комментировать данную информацию.

Владимир Белоглазов известен в Свердловской области не только как топ-менеджер УГМК, но и как самое доверенное лицо нынешнего главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Кроме того, таким же статусом и доверием Владимир Белоглазов пользовался у гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына. Для последнего в 90-е и 2000-е годы решал критически важные задачи по разделению производственного и социального комплекса компании в городах присутствия. Комплекс проведенных управленцем решений позволил УГМК освободиться от социальной сферы, но сохранить социальную ответственность компании.