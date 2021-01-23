В Нижнем Новгороде создали прототипы вакцин от COVID и ВИЧ

В Нижнем Новгороде группа ученых создала прототипы вакцин от COVID-19, ВИЧ и других инфекций. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.
«На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Привлечены специалисты из Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной, ННГУ им. Лобачевского и АНО «Нижегородский НОЦ».
Вакцина от COVID-19 выполнена в виде капель в нос. То есть, она подходит детям и пожилым людям, отметил руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Виктор Новиков. Вакцину от ВИЧ нижегородские ученые разрабатывают совместно с коллегами из Новосибирска и Санкт-Петербурга.
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