23 января 2021

В Нижнем Новгороде создали прототипы вакцин от COVID и ВИЧ

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Нижегородские ученые разработали прототипы вакцин от ВИЧ, коронавируса, ротавираса и норавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Нижнем Новгороде группа ученых создала прототипы вакцин от COVID-19, ВИЧ и других инфекций. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

«На сегодняшний день ученые уже создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной, ВИЧ-инфекции, а также прототип вакцины против коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении. Привлечены специалисты из Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной, ННГУ им. Лобачевского и АНО «Нижегородский НОЦ».

Вакцина от COVID-19 выполнена в виде капель в нос. То есть, она подходит детям и пожилым людям, отметил руководитель лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Виктор Новиков. Вакцину от ВИЧ нижегородские ученые разрабатывают совместно с коллегами из Новосибирска и Санкт-Петербурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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