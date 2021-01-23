В Челябинске скончался именитый промышленник

В последние годы Александр Федоров болел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на 69 году жизни после продолжительной болезни скончался экс-депутат заксобрания региона, председатель совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Федоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Вся трудовая жизнь Александра Федорова была связана с родным Челябинским трубопрокатным заводом, куда он пришел сразу после студенческой скамьи. Он прошел путь от слесаря до гендиректора ОАО „ЧТПЗ“, последние годы возглавлял совет директоров предприятия. Уход Александра Федорова — огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны», — говорится в сообщении.

Александр Федоров вел общественную и благотворительную деятельность. В течение пяти созывов представлял интересы избирателей Ленинского района в заксобрании Челябинской области. В последние годы состояние здоровья Федорова ухудшилось из-за онкологического заболевания. По этой причине он не стал баллотироваться в новый состав заксобрания, который был избран осенью. Дата и место прощания с промышленником пока не сообщаются.