В Кремле сделали заявление о дворце Путина

Дмитрий Песков озвучил версию об аквадискотеке во дворце, который приписали Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле заявили, что у президента России Владимира Путина нет дворца в Геленджике. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», подобные расследования «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) нужны для «раскачивания» ситуации в стране.

«У Путина нет дворца в Геленджике», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в Кремле знали о готовящихся псевдорасследованиях для «раскачки ситуации». Он призвал тех, кто верит подобным материалам, думать головой и «не позволять никому делать из себя идиота».

Пресс-секретарь также обратил внимание на сообщения о том, что во дворце есть комната грязи и аквадискотека. Он предположил, что это ошибки в переводе с английского. Песков подчеркнул, что на кадрах, смонтированных «ФБК», используется фотография 2006 года, когда Путин плавал Енисее. Ее присоединили к фото бассейна во дворце.

Ранее «ФБК» опубликовал двухчасовое расследование. Авторы утверждают, что у Путина есть собственный дворец на Юге России, напоминает « Царьград ». Песков предостерег россиян от того, чтобы переводить деньги организации. Пресс-секретарь президента уверен, что главная задача таких расследований выманить деньги у граждан.