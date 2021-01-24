В Лондоне задымился Вестминстерский дворец. Видео

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
Над дворцом появляются клубы дыма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лондоне заметили дым над зданием Вестминстерского дворца, в котором проходят заседания британского парламента. Кадры с дымом из крыши здания опубликовали очевидцы.

На видеозаписи слышно, как работает оповещение о пожаре. «Пожарная сигнализация сработала в здании парламента», — пишет издание Daily Express. Причина появления дыма над дворцом не уточняется.

В 2019 году во Франции сгорело знаменитое здание собора Парижской Богоматери, напоминает «Национальная служба новостей». По версии следователей, огонь вспыхнул на строительных лесах, напоминает Nation News. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что здание будет восстановлено за пять лет.

Обновлено в 19:23: Власти Лондона сообщили, что сигнализация сработала по ошибке и пожара в здании парламента нет. Местные пожарные службы подтвердили, что возгорания нет, пишет Daily Express.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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