24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Что запрещено и что разрешено в ЯНАО во время пандемии. Обновленный список

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин на Ямале продлится до весны Фото: Илья Московец © URA.RU

Для жителей ЯНАО старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями ослабили карантин, разрешив им выйти с самоизоляции после прививки от коронавируса. Другие правила режима повышенной готовности остаются в силе. URA.RU собрало полный список запретов и разрешений, которые действуют на Ямале во время пандемии.

Запрещено:

  • людям из группы риска и старше 65 лет покидать квартиры без крайней необходимости — до прохождения полной вакцинации;
  • проводить спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия;
  • работать ночным клубам и дискотекам;
  • работать ресторанам, барам, и другим заведениям общепита с 23:00 до 06:00;
  • очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;
  • находиться в местах скопления людей без медицинских масок, не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;
  • органам ЗАГС принимать людей в свободном режиме, без предварительной записи;
  • жителям других регионов въезжать в ЯНАО без справки об отсутствии коронавируса.

Разрешено:

  • работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;
  • очно работать школам и детским садам с соблюдением всех правил безопасности;
  • заниматься в фитнес-центрах и спортзалах с максимальной загрузкой не более 50% и контролем за самочувствием посетителей;
  • работать ресторанам, кафе, торговым центрам, кинотеатрам и досуговым учреждениям с соблюдением всех мер безопасности;
  • проводить ярмарки в городах и поселках со строгими ограничениями;
  • проводить торжественные церемонии бракосочетания в присутствии гостей;
  • жителям ЯНАО ходить на охоту в разрешенные даты;
  • гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. По последним данным, в округе зафиксировано 35 128 случаев инфекции, вылечились 30 270 пациентов. Еще 370 человек с подтвержденным вирусом скончались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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