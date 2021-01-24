Карантин на Ямале продлится до весны Фото: Илья Московец © URA.RU

Для жителей ЯНАО старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями ослабили карантин, разрешив им выйти с самоизоляции после прививки от коронавируса. Другие правила режима повышенной готовности остаются в силе. URA.RU собрало полный список запретов и разрешений, которые действуют на Ямале во время пандемии.

Запрещено:

людям из группы риска и старше 65 лет покидать квартиры без крайней необходимости — до прохождения полной вакцинации;

проводить спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия;

работать ночным клубам и дискотекам;

работать ресторанам, барам, и другим заведениям общепита с 23:00 до 06:00;

очно заниматься школьным классам и детсадовским группам, если среди детей или педагогов выявлен случай коронавируса;

находиться в местах скопления людей без медицинских масок, не соблюдать дистанцию в 1,5 метра от окружающих;

органам ЗАГС принимать людей в свободном режиме, без предварительной записи;

жителям других регионов въезжать в ЯНАО без справки об отсутствии коронавируса.

Разрешено:

работать магазинам, аптекам, банкам, парикмахерским, баням, ритуальным службам, службам уборки и дезинфекции, заправкам, салонам связи;

очно работать школам и детским садам с соблюдением всех правил безопасности;

заниматься в фитнес-центрах и спортзалах с максимальной загрузкой не более 50% и контролем за самочувствием посетителей;

работать ресторанам, кафе, торговым центрам, кинотеатрам и досуговым учреждениям с соблюдением всех мер безопасности;

проводить ярмарки в городах и поселках со строгими ограничениями;

проводить торжественные церемонии бракосочетания в присутствии гостей;

жителям ЯНАО ходить на охоту в разрешенные даты;

гулять и заниматься спортом на улице с соблюдением санитарных норм.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. По последним данным, в округе зафиксировано 35 128 случаев инфекции, вылечились 30 270 пациентов. Еще 370 человек с подтвержденным вирусом скончались.