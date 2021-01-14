Власти ЯНАО продлили карантин на рекордно долгий срок

Ситуация с коронавирусом на Ямале стабилизируется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в ЯНАО продлится до 1 марта. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов, сообщили в региональном оперативном штабе. Ямальские власти впервые продлили карантин сразу на полтора месяца.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта», — говорится в сообщении оперштаба. В округе продолжат действовать ограничения:

люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны сидеть дома;

при возвращении из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней обязательно предоставить работодателю справку об отрицательном тесте на коронавирус;

обязательно ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах и транспорте;

кафе, ресторанам и барам запрещено работать с 23:00 до 6:00;

ночные развлекательные мероприятия под запретом.

Согласно последним данным, в ЯНАО зафиксировано 34 068 случаев коронавируса, вылечились 27 977 пациентов. Последние недели в округе продолжается мощная волна смертей. Ямальцы с подтвержденной инфекцией умирают каждый день на протяжении 36 суток. За этот период скончались 83 человека, за все время пандемии — 361.

С августа в ЯНАО продолжается третий этап снятия карантина. Разрешена работа точек общепита, кинотеатров, фитнес-клубов и других общественных мест. Все совещания по-прежнему рекомендуют переводить в онлайн-формат, массовые мероприятия запрещены.