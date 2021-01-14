14 января 2021
13 января 2021

Власти ЯНАО продлили карантин на рекордно долгий срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , девушка, медицинская маска, пассажиры, аэропорт игорь курчатов, масочный режим, коронавирус
Ситуация с коронавирусом на Ямале стабилизируется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в ЯНАО продлится до 1 марта. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов, сообщили в региональном оперативном штабе. Ямальские власти впервые продлили карантин сразу на полтора месяца.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта», — говорится в сообщении оперштаба. В округе продолжат действовать ограничения:

  • люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями должны сидеть дома;
  • при возвращении из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней обязательно предоставить работодателю справку об отрицательном тесте на коронавирус;
  • обязательно ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах и транспорте;
  • кафе, ресторанам и барам запрещено работать с 23:00 до 6:00;
  • ночные развлекательные мероприятия под запретом.

Согласно последним данным, в ЯНАО зафиксировано 34 068 случаев коронавируса, вылечились 27 977 пациентов. Последние недели в округе продолжается мощная волна смертей. Ямальцы с подтвержденной инфекцией умирают каждый день на протяжении 36 суток. За этот период скончались 83 человека, за все время пандемии — 361.

С августа в ЯНАО продолжается третий этап снятия карантина. Разрешена работа точек общепита, кинотеатров, фитнес-клубов и других общественных мест. Все совещания по-прежнему рекомендуют переводить в онлайн-формат, массовые мероприятия запрещены.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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