Россию исключили из международной лунной программы

Из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway исключили представителей России. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Россия исключена из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — цитирует РИА «Новости» собеседника агентства. Уточняется, что решение об исключении РФ было принято после неоднократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте. В пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» РИА Новости сообщили, что последний раз участвовали во встрече по проекту в июне 2020 года.
Создание станции Gateway планируется в рамках американской программы по работе на орбите Луны. России доверили изготовить только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. В октябре 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте США по созданию окололунной станции, напоминает «Национальная служба новостей». При этом он уточнил, что ситуация изменится, если в проекте будут соблюдаться принципы совместного принятия решений, пишет RT.
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