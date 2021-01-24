Свердловчанин, зарезавший жену в суде, назвал причину убийства

Вячеслав Попов был пьян в момент преступления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Первоуральска Вячеслава Попова. Весной 2020 года Попов у здания мирового суда зарезал свою жену Полину Драница. После этого он бросился с ножом на судебного пристава. Попов в суде заявил, что жена ему изменяла, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

До потасовки у мирового суда Попов несколько раз избивал жену — в период со 2 по 4 февраля. В один из дней ножом порезал колеса на ВАЗ 2115 супруги, позднее — побил стекла, двери, капот. В день убийства пара пришла в мировой суд для рассмотрения административного дела, где снова поссорилась. При этом Попов был пьян. Жена прошла в здание, когда Попов начал бить её ножом. Всего ударов насчитали не менее 13 — в грудь, голову, шею.

Затем Попов пытался ударить пристава в живот. Тот защитился руками и получил раны. Когда второй пристав заломил руку Попову, тот снова отмахивался ножом. После того, как Попова вывели на улицу, он вырвался и скрылся. Позднее полицейские его задержали в доме матери. Попов свою вину признал лишь в убийстве жены.

Кроме убийства Попову вменяют угон машины, уничтожение чужого имущества, применение насилия в отношении власти, и покушение на убийство двух и более лиц. Это следует из обвинительного заключения, зачитанного прокурором.

Ранее URA.RU сообщало об инциденте, который произошел в марте 2020 года. Сообщалось, что у супругов остались трое детей, младшему из них нет еще и года.