24 января 2021
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22 января 2021

В Тюмени девушка упала с Моста влюбленных и погибла

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Тюмень, снег, набережная, зима, мост влюбленных, река тура, зимний город
Погибшей тюменке было 20 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени с Моста влюбленных, который находится в районе городской набережной, упала двадцатилетняя девушка. Об этом сообщили пользователи одного из пабликов соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU подтвердили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР) и на станции скорой медицинской помощи.

«Сотрудники ТОСЭР выезжали к месту происшествия. На месте специалисты Тюменской службы экстренного реагирования оказали содействие медикам при транспортировке тела девушки, которая упала с моста», — пояснили URA.RU в ТОСЭР.

На Тюменскую станцию скорой медицинской помощи сообщение о происшествии поступило в 16 часов 11 минут. «Бригада приехала на Тюменскую набережную в 16:20. Медикам оставалось лишь констатировать смерть тюменки», — пояснили там агентству.

По словам очевидцев, перед падением девушка некоторое время стояла на краю моста. На вид погибшей около 20 лет. В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области по факту гибели тюменки ведется проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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