В Тюмени девушка упала с Моста влюбленных и погибла

В Тюмени с Моста влюбленных, который находится в районе городской набережной, упала двадцатилетняя девушка. Об этом сообщили пользователи одного из пабликов соцсети «ВКонтакте». Информацию URA.RU подтвердили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР) и на станции скорой медицинской помощи.
«Сотрудники ТОСЭР выезжали к месту происшествия. На месте специалисты Тюменской службы экстренного реагирования оказали содействие медикам при транспортировке тела девушки, которая упала с моста», — пояснили URA.RU в ТОСЭР.
На Тюменскую станцию скорой медицинской помощи сообщение о происшествии поступило в 16 часов 11 минут. «Бригада приехала на Тюменскую набережную в 16:20. Медикам оставалось лишь констатировать смерть тюменки», — пояснили там агентству.
По словам очевидцев, перед падением девушка некоторое время стояла на краю моста. На вид погибшей около 20 лет. В региональном управлении Следственного комитета по Тюменской области по факту гибели тюменки ведется проверка.
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