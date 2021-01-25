Пожилая женщина умерла в сельской больнице меньше, чем за сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) пациентку после инсульта без ведома родных отключили от аппаратов жизнеобеспечения и увезли в сельскую больницу, где она скончалась. Об этом URA.RU рассказал родственник женщины. По словам инсайдера агентства, это частая практика в медучреждениях.

«21 декабря у бабушки случился инсульт. Ее положили в областную больницу №3, ввели в кому. Мы постоянно звонили в отделение, нам давали надежду на то, что бабушка выкарабкается. А затем внезапно узнали, что она умерла. И произошло это не в (областной) больнице», — рассказал URA.RU внук 73-летней покойной.

По словам мужчины, 15 января врачи отключили пациентку от аппаратов жизнеобеспечения и отвезли ее в больницу села Черное. Родственникам об этом не сообщили.

«О том, что бабушка умерла, мы узнали случайно. Одна из сотрудниц увидела знакомую фамилию и начала разыскивать родственников. Когда нам, наконец, позвонили, это был шок. Оказалось, ее увезли туда, где необходимую помощь просто не могли оказать — нет ни специалистов, ни оборудования. Если ситуация была необратимой, и бабушке нужен был уход, мы бы забрали ее домой», — рассказал собеседник URA.RU.

По его словам, уже после похорон семье предложили изменить данные о смерти. Якобы женщина умерла не в учреждении, а дома. Родственники наотрез отказались.

«Такая практика в России не нова. Чтобы не портить статистику по смертности в крупных больницах, пациентов при смерти перевозят в учреждения поменьше. Когда они умирают, это уже становится проблемой медиков на местах», — рассказал URA.RU собственный источник из медицинской сферы.

«В больнице пациентке оказали необходимую медпомощь. Было принято решение о переводе в другое учреждение для оказания паллиативной помощи [мероприятия, повышающие качество жизни пациентов, столкнувшихся с опасными заболеваниями]. Действительно, данный факт не был сообщен родственникам, сейчас идет выяснение — по какой причине. Были принесены извинения», — прокомментировали ситуацию в региональном депздраве.

Там добавили, что о случаях перевода пациентов из одного учреждения в другое ради статистики, департаменту не известно. Данные о смертности пациентов считаются в целом по региону.