Кремль решил, как обеспечить победу ЕР на выборах в Госдуму

На следующих выборах ведущие позиции «Единой России» будут обеспечиваться с помощью малых партий, однако в Госдуму они не пройдут. Об этом рассказали участники прошедшего в Подмосковье семинара для вице-губернаторов.
«Участникам семинара дали понять, что малые партии и их кандидаты-одномандатники нужны для перехвата оппозиционных голосов: в „сложных“ для „Единой России“ округах кандидаты от малых партий могут оттянуть на себя часть оппозиционных голосов», — передает «
На семинаре были поставлены задачи не допускать дальнейшего снижения рейтингов «Единой России» и обеспечить легитимность выборов. При этом если партия власти не справится, конституционное большинство будет обеспечено за счет голосов обновленной «Справедливой России».
Ранее Фонд общественного мнения опубликовал данные опроса, согласно которым за неделю рейтинг непарламентских политсил упал с 16% до 7%. Политологи считают, что резкое падение рейтинга малых партий связано с тем, что они снизили информационную активность после региональных выборов 2020 года.
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