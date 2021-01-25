25 января 2021

Пушков раскрыл намек Байдена Путину

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Круглый стол в МИА
Намек администрации президента США Джозефа Байдена слишком ясен, считает сенатор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков расшифровал высказывание Вашингтона о телефонном разговоре Джо Байдена и Владимира Путина. Свое мнение политик написал в Telegram.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что разговор Путина и Байдена не запланирован. При этом, по ее словам, в ближайшие пару дней американский глава намерен продолжать проводить телефонные разговоры с зарубежными лидерами. Пушков утверждает, что намёк администрации президента США на разговор с Владимиром Путиным слишком очевиден.

«Намек ясен и даже слишком… Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше „условностей“? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает», —написал Пушков. По его словам, особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США».

20 января Джо Байден стал 46 президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне. Ранее политолог Университета Сиракьюс (штат Нью-Йорк) Брайан Тейлор заявлял, что если Байден станет президентом США, он может продлить ДСНВ с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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