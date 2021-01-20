Джо Байден стал 46-м президентом США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Джо Байден победил на выборах президента США с перевесом в несколько миллионов голосов Фото: Patrick Semansky, AP/TASS

Джо Байден стал 46 президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне.

«Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, клянусь добросовестно исполнять обязанности президента США, защищать и оберегать Конституцию США», — заявил Байден в ходе трансляции CNN. Новый президент США ранее обещал защищать права и свободы американских граждан, бороться с коронавирусом и «соединять общество».

В должность вице-президента вступила бывший генеральный прокурор и сенатор Калифорнии Камала Харрис. Она стала первой женщиной на этом посту, а также первой латиноамериканкой, занявшей кресло вице-президента.

Экс-президент США Дональд Трамп не присутствовал на церемонии вступления Байдена и Харрис в должность. Трамп стал вторым в истории главой государства, покинувшим Белый дом до приезда в него преемника.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден победил Трампа с перевесом в несколько миллионов голосов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...