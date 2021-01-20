Джо Байден стал 46-м президентом США

Джо Байден стал 46 президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне.
«Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, клянусь добросовестно исполнять обязанности президента США, защищать и оберегать Конституцию США», — заявил Байден в ходе трансляции CNN. Новый президент США ранее обещал защищать права и свободы американских граждан, бороться с коронавирусом и «соединять общество».
В должность вице-президента вступила бывший генеральный прокурор и сенатор Калифорнии Камала Харрис. Она стала первой женщиной на этом посту, а также первой латиноамериканкой, занявшей кресло вице-президента.
Экс-президент США Дональд Трамп не присутствовал на церемонии вступления Байдена и Харрис в должность. Трамп стал вторым в истории главой государства, покинувшим Белый дом до приезда в него преемника.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Байден победил Трампа с перевесом в несколько миллионов голосов.
Подписывайтесь на URA.RU в