ФНС пойдет на крайние меры для сдерживания цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Об этом журналистам рассказал источник в крупной пищевой компании.
«Налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год», — пишет «
По словам экспертов, запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов. «Законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать», — заявила юрист Forward Legal Арпине Пирумян. По ее словам, действия органов связаны, скорее всего, с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.
9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющим оказался рост по сахару (71,5%) и подсолнечному маслу (23,8%). Уже 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, напоминает «
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