25 января 2021

ФНС пойдет на крайние меры для сдерживания цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам экспертов, запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Об этом журналистам рассказал источник в крупной пищевой компании.

«Налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 год», — пишет «Коммерсант». Они могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

По словам экспертов, запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов. «Законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать», — заявила юрист Forward Legal Арпине Пирумян. По ее словам, действия органов связаны, скорее всего, с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.

9 декабря президент РФ Владимир Путин раскритиковал министров за растущие цены на основные группы товаров. Особо впечатляющим оказался рост по сахару (71,5%) и подсолнечному маслу (23,8%). Уже 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, напоминает «Федеральное агентство новостей». Но, несмотря на меры камбина, в начале 2021 года некоторые продукты подорожали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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