Политолог задал главный вопрос после слов Путина о дворце

Если особняк из последнего расследования Алексея Навального не имеет никакого отношения к президенту РФ Владимиру Путину, то он должен принадлежать другому лицу, обладающему поддержкой российских госкорпораций и привилегиями в виде государственной охраны. Таким мнением поделился политолог Владимир Пастухов.
Ранее ФБК опубликовал двухчасовой фильм-расследование о найденном в Геленджике особняке. Авторы видео утверждают, что недвижимость принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства, комментируя фильм, отметил, что недвижимость на берегу Черного моря ни ему, ни его семье не принадлежит.
«Единственным рациональным объяснением, которое связывает все эти фактические обстоятельства воедино, может быть предположение, что ФСО, ФСБ, управление делами АП РФ и госкорпорации „Роснефть“ и „Транснефть“ действуют в интересах какого-то третьего лица», — написал Платонов в своем блоге на «Эхо Москвы». При этом он подчеркнул статус неназванного «третьего лица», имеющего право на государственную охрану.
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