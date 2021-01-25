Владимир Путин опроверг, что имеет дворец в Геленджике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин не смотрел расследование блогера Алексея Навального о «своем дворце» в Геленджике, но видел видеоподборки. Об этом сам президент заявил во время общения со студентами в Татьянин день.

«Я не смотрел этот фильм из-за отсутствия времени. Но листал видеоподборки. Ничего из того, что там указано в моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало», — заявил президент, отвечая на вопрос студента из Уфы.

По словам Путина, всю информацию в фильме «скомпоновали, чтобы промыть мозги населению». Также президент обратил внимание, что видеофрагмент, где он плавал в бассейне, — это монтаж. Путин действительно плавал в таком стиле, но это было в реке Енисей в 2006 году. «Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных персонажей: „Скучно, девочки“», — резюмировал Путин. Эту фразу из романа «Двенадцать стульев» президент вспоминает уже не первый раз. Ранее Путин аналогичным образом прокомментировал ракетный удар США по Сирии, напоминают «Дни.ру».

Ранее ФБК опубликовал двухчасовое расследование, пишет « Федеральное агентство новостей ». Авторы утверждают, что у Путина есть собственный дворец в Геленджике за 100 млрд рублей. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль знал о готовящихся для «раскачки ситуации» псевдорасследованиях Навального.