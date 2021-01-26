В РФ число заболевших коронавирусом стало снижаться

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, пандемия коронавируса, средства защиты
Заболеваемость коронавирусом рекордно снизилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последние сутки в России выявили 18 241 зараженного коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб страны по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлен 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 933 — у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — сказано в telegram-канале оперштаба. Вылечились 23 798 человек. Смертность за сутки составила 564 человека.

Лидерство по приросту зараженных сохраняет Москва, там заболели 2317 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 1510 больными и на третьем Московская область, там заразились 1129 человек. Для каждого из городов это меньше, чем за прошлые сутки.

Однако в регионах УрФО сохраняется высокая заболеваемость. Так в Свердловской области выявлено 358 зараженных. В Пермском крае и Челябинской области по 292 и 289 соответственно. В ХМАО 199 больных. Также в Тюменской и Курганской областях коронавирусом заразились по 152 и 98 человек соответственно. Меньше всего больных в ЯНАО (75 человек).

За день до этого медики обнаружили 19 290 больных коронавирусом. К весне в России заболеваемость снизится вдвое, сообщает «Национальная служба новостей». При этом эксперты заявляют о том, что у переболевших COVID-19 снижается иммунитет, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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