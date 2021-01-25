В России обновлен ноябрьский рекорд по новым случаям коронавируса

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid19, коронавирус
В России подтверждено на 1 837 случаев коронавируса меньше, чем 24 января Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки подтверждено 19 290 случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Это рекордное с ноября значение — впервые с 11 ноября число заболевших менее 20 тысяч.

«За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. 10,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. Также за сутки скончались 456 человек, выздоровели еще 19 003 Всего в стране 3 738 690 случаев COVID-19, умерли от болезни 69 918 зараженных.

В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 386. В ХМАО и ЯНАО найдено 211 и 79 случаев соответственно, в Тюменской и Курганской областях — 155 и 99. В Челябинской области заболели 292 человека, а в Пермском крае — 297.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев в разговоре с URA.RU заявил, что низкие температуры могут косвенно поспособствовать снижению заболеваемости коронавирусом. На этом, по его словам, скажется вынужденная самоизоляция граждан, которые не захотят выходить на улицу в сильные морозы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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