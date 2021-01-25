В Кургане у сотрудников ресторанов резко упали зарплаты

Сотрудники общепита в Курганской области стали получать меньше Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У работников общепита в Курганской области резко сократились зарплаты. За год они упали на 14%. Информация об уровне зарплат в Курганской области опубликована на сайте Свердловскстата.

Так, сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания получили в ноябре 2020 года среднюю зарплату 17 350 рублей. Это меньше, чем годом ранее, на 14%. Потеряли в зарплатах также курганские риэлторы. В ноябре они получали 17 997 рублей (-22%).

У курганцев сократился также заработок в сфере добычи полезных ископаемых (-5%) — 36 601 рубль в ноябре 2020 года. Зарплаты в сфере научной деятельности снизились на 8% и составили 26 849 рублей в ноябре прошлого года.

Наибольший рост зарплат фиксируется в коммунальной сфере — плюс от 12 до 20%. У медиков (30 048 рублей) и в сфере образования (25 379 рублей) зарплаты увеличились на 4%.

В целом по региону средняя зарплата в ноябре прошлого года составила 30 813 рублей. В сравнении с ноябрем 2019 года рост на 1%.

Ранее агентство писало, что в Кургане из-за пандемии и ограничений работы страдает сфера общественного питания. Кафе и рестораны массово распродают. Стоимость готового бизнеса колеблется от 230 тысяч рублей до 20 млн рублей.