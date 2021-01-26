Турчак попросил Мишустина усилить госпомощь работающим с COVID

Россияне, работающие с коронавирусными больными, смогут госпомощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак попросил у главы правительства РФ Михаила Мишустина расширить госпомощь для учителей и немедицинских работников, трудящихся с пациентами с коронавирусом. Встреча, на которой Турчак и Мишустин обсудили выполнение поручений президента РФ Владимира Путина, прошла перед форумом «Единой России».

На встрече с Мишустиным Турчак заявил, что партия вместе с социальным блоком кабмина отрабатывают поручения российского лидера Владимира Путина. «Это страхование от ковида учителей и немедицинских работников, которые трудятся в ковид-госпиталях и непосредственно соприкасаются с больными: обслуживающий персонал, те, кто отвечает за жизнеобеспечение госпиталей. Здесь мы также, Михаил Владимирович, рассчитываем на вашу поддержку», — заявил Турчак во время общения с Мишустиным.

Сейчас российский Минздрав готовит изменения в законодательство, которые расширят перечень получателей ковидных выплат из числа немедицинских сотрудников, работающих в «красных зонах» больниц. Кроме этого, медработники, работающие с COVID-пациентами, смогут досрочно уйти на пенсию, пишет « Утро.ру ».

Также премьер-министра предупредил лидера единороссов о необходимости контролировать дистанционную торговлю лекарствами, чтобы не допустить как роста цен и контрафактной продукции. «При участии партии все это мы сможем преодолеть», — подчеркнул Мишустин. Турчак, в свою очередь, попросил Мишустина содействовать скорейшему принятию законопроекта с поправками к правилам дистанционной продажи лекарств, который подготовила «Единая Россия».