Немедицинскому персоналу «красных зон» начнут платить за COVID

Уборщицы и техники ковидных больниц до сих пор не имеют социальных гарантий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российский Минздрав готовит изменения в законодательство, которые расширят перечень получателей ковидных выплат из числа немедицинских сотрудников, работающих в «красных зонах» больниц. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов.

«Немедицинские работники „красных“ зон не меньше врачей рискуют своим здоровьем. Однако страховую выплату для тех, кто заразился коронавирусом на рабочем месте, распространили пока только на водителей скорой помощи. Из поля зрения совершенно выпали те, кто обслуживают в реанимациях медицинскую технику, поддерживают чистоту в ковидных отделениях, ремонтируют там сантехнику и системы вентиляции», — отметил Максим Иванов в беседе с URA.RU. По его словам, заболев на работе, эти люди не получают никаких выплат, то есть, по сути, лишены социальных гарантий.

«Проблему на встречах со мной поднимали главврачи больниц, также получал обращения от избирателей и сообщения в соцсетях от самих работников ковидных отделений. Еще в декабре направил запрос председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину», — поделился депутат. Недавно на его имя поступил обнадеживающий ответ профильного министерства. «Минздрав России… проработал вопрос по распространению дополнительных страховых гарантий в виде единовременной выплаты на немедицинских работников учреждений, в которых проходят лечение пациенты, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациенты с подозрением на эту инфекцию», — сообщила замминистра Тамара Семенова.

Чиновница заверила депутата Госдумы, что проект указа президента о внесении соответствующих изменений в регламент ковидных выплат направлен «в заинтересованные органы федеральной исполнительной власти в январе 2021 года». В настоящее время ковидные выплаты распространяются на врачей, средний и младший медперсонал, работающий с коронавирусом, водителей скорой помощи и членов экипажей воздушных судов санитарной авиации.