Более 3,5 млн россиян смогут бесплатно приватизировать гаражи

«Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Госдуме России в первом чтении поддержали законопроект о «гаражной амнистии». Инициатива позволит предоставлять в собственность россиянам земельные участки, на которых находятся гаражи.

Как указано на сайте нижней палаты парламента, документ предусматривает максимально простой и бесплатный способ оформления в собственность гаражей. «По нашей оценке, благодаря этому законопроекту более 3,5 миллионов граждан получат возможность в течение пяти лет — до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи», —заявил депутат Сергей Неверов.

В Госдуме утверждают, что сейчас в России не определены собственники большинства гаражей. Законопроект предлагает зарегистрировать право на гаражи и земельные участки под ними «максимально простым и бесплатным способом». При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть, до 30 декабря 2004 года, будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков. «Гаражная амнистия» определена до 1 января 2026 года, уточняет RT.